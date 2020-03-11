إرجاء كونغرس الفيفا إلى سبتمبر بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من يونيو في أديس أبابا، الى 18 سبتمبر، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كذلك قررت المنظمة الكروية تأجيل اجتماع مجلسها الذي كان مقررا في 20 مارس الى يونيو أويوليو 2020، على ان يتم "في مقر الفيفا في زيوريخ او عبر تقنية الاتصال بالفيديو".

وأوضح الفيفا في بيان "ان القلق في ما يتعلق بصحة المشاركين بالاضافة الى حظر السفر في دول عدة أدى الى إلغاء العديد من الاحداث المماثلة في مختلف أنحاء العالم".

وأثّر تفشي فيروس "كوفيد-19" حول العالم، على العديد من الأحداث الرياضية لاسيما لجهة الإلغاء أو الارجاء أو الإقامة من دون مشجعين. كما تسبب بإرباك كبير في روزنامة المباريات الدولية للأندية والمنتخبات الوطنية، مع إرجاء جولات في مسابقات قارية ومباريات دولية.

ومنذ ظهور الحالات الأولى في الصين في ديسمبر الماضي، سجلت 119711 إصابة في حوالى 110 دول في العالم، أدت الى وفاة 4351 شخصا، بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس" من مصادر رسمية حتى الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينيتش الاربعاء.