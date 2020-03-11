غوارديولا يطالب بإلغاء الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي بإلغاء جميع المسابقات الكروية لموسم 2019 – 2020 بدلاً من لعب المباريات بدون جماهير، وذلك في ظل وجود توقعات حول إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بدون جماهير.

غوارديولا يرى أن إقامة المباريات بدون جماهير مثلما يحصل في مباراة برشلونة ضد نابولي، والمتوقع أن يصل إلى الدوري الإنجليزي، ليس بالأمر المناسب، بل الأفضل هو إلغاء المنافسة بأكملها، لأن اللاعبون من وجهة نظره يلعبون الكرة من أجل الجماهير

وقال غوارديولا حينما سؤل عن رأيه في إمكانية لعب مباريات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بدون جماهير “أنا أفهم مسألة اللعب بدون جمهور لوقتٍ قصير، لا مشكلة في ذلك لمباراة واحدة، لكن لو أن هذا الحال سيطول فالأولى تعليق النشاط كله”.

وأضاف “لا داعي للعب بدون جمهور. اللعبة للجماهير. الأمر أشبه بممثل يذهب إلى مسرح خاليّ من الجمهور لمن سيقدم عرضه الليلة؟ كل شيء للجمهور، وأي شيء غير ذلك غير معقول”.