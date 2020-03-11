إصابة لاعب من الدوري الألماني بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي هانوفر الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية الألماني، إصابة مدافعه، تيمو هوبرس، بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لبيان النادي فإن هوبرس يتواجد حاليا داخل الحجر الصحي في منزله، كما خضع زملاؤه لفحوصات للتأكد من خلوهم من الفيروس كإجراء احترازي.

وأكد النادي أن المدافع لم يدخل في أي اتصال بباقي عناصر الفريق منذ تعرضه للمرض بعد اتصاله بأحد المصابين، لذا فمن المنتظر ألا يعاني أي من أفراد الفريق بالفيروس.

وقال مدرب الفريق جيرهارد زوبر «تيمو تعامل مع الأمر بشكل مثالي، لا يعاني من أعراض لكن بعدما تنامى إلى علمه أنه كان على اتصال بأحد المصابين بالمرض قام بزيارة الطبيب ودخل في حجر صحي على الفور.