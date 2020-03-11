وفاة لاعب بالدوري النيجيري لعدم وجود سيارة إسعاف

المصدر: البيان

توفى لاعب في فريق ناساراوا يونايتد النيجيري، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه كاتسينا يونايتد ضمن الجولة الـ 23 من الدوري النيجيري لكرة القدم، بعد عدد من المحاولات الفاشلة لمساعدته على استعادة وعيه.

وسقط اللاعب تشينيمي مارتينز البالغ 22 عاما على أرضية الملعب بشكل مفاجئ فاقدا للوعي، وتم اتخاذ قرار نقله للمشفى، ليتفاجئ الجميع بعدم وجود سيارة إسعاف ليتم نقله بسيارة أحد الإداريين، مما أخر عملية إسعافه، حيث أكد الأطباء بأن اللاعب وصل إليهم مفارقا الحياة.

وتحدثت العديد من التقارير، بأن التأخير في نقل اللاعب إلى المشفى أدى إلى مفارقته الحياة، وأنه كان بالإمكان إنقاذ حياته في حال تواجد طاقم طبي أثناء المباراة، ولكن لم يعلن حتى الآن السبب الرئيسي للوفاة.

وعند سماع صافرة نهاية المباراة بفوز فريق ناساراوا بثلاثية نظيفة، أخبر إداريو النادي اللاعبين بوفاة زميلهم لينهاروا على أرضية الملعب ودخل العديد منهم في نوبة بكاء حزنا على مارتينز.

وقال نادى ريمو ستارز على موقع تويتر فى بيان رسمى جاء نصه: يؤسفنا أن نعلن عن رحيل مساعد الكابتن والمدافع، تياميو كاظم (كاكا)، ويبذل النادي قصارى جهده للتحقيق في وفاته في نهاية المطاف.