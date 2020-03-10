وزير الرياضة المصري يعلن تعليق الانشطة الرياضية ذات الكثافة الجماهيرية

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم عن حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد" وتمثلت فيما يلي:
 
• ارجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقاً لأجندة الالتزامات الدولية ومحدداتها بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الاولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية .
 
• وقف جميع الفعاليات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات أو كثافات جماهيرية.
 
• التنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.
 
• التنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ومواقع تواجد النشء والشباب وفى كافة مرافقها.

 

كلمات دالة:
  • مصر ،
  • وزارة الرياضة ،
  • بدون جمهور ،
  • فيروس كورونا الجديد
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