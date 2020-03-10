إيطاليا تعلق جميع الأحداث الرياضية بما فيها مباريات كرة القدم

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، مساء أمس الاثنين، تعليق الأحداث الرياضية ومن بينها مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" لمكافحة تفشي كورونا المستجد.

ويأتي القرار بعد اتخاذ الحكومة الإيطالية تدابير استثنائية، الأحد، بفرض حجر صحي على ملايين من الإيطاليين في شمال البلاد، بالإضافة إلى إجراءات تقييدية في مختلف أنحاء البلاد يسري مفعولها حتى الثالث من أبريل المقبل أيضا.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي "لا توجد اسباب لاستمرار المباريات والاحداث الرياضية وانا اعني دوري كرة القدم. انا آسف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة (تيفوزي) ان يأخذوا علما بذلك" من دون ان يتطرق الى مصير المباريات التي ستخوضها الاندية الايطالية في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في الاسابيع المقبلة، ولا الى الرياضات الاخرى.