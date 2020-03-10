نايف أكرد.. هدف أول حاسم

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

منح المدافع المغربي نايف أكرد فريقه ديغون ثلاث نقاط غالية، بعد أن سجل هدف الفريق الثاني في مرمى ضيفه تولوز، ضمن الجولة 28 من الدوري الفرنسي، وهو الهدف الأول لأكرد منذ بداية الموسم.

تقدم ديغون عن طريق المغربي الآخر حمزة منديل عند الدقيقة 4 من المباراة، إلا أن الفريق الضيف نجح في تحقيق التعادل بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق الفرنسي كونتين بويسغارد، لكن الكلمة الحاسمة في المباراة كانت من نصيب المدافع المغربي، الذي سجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 53 من المباراة ليخطف النقاط الثلاث، التي وضعته في المركز 16 بفارق 3 نقاط عن نيم أولمبيك صاحب المركز 18، الذي يلعب صاحبه المحلق الفاصل للبقاء أو الهبوط ، كما ابتعد الفريق عن منطقة الهبوط المباشر بفارق 6 نقاط كاملة.