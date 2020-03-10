حكيمي يكسب التحدي مع بن سبعيني

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

نجح المغربي أشرف حكيمي في كسب التحدي المباشر مع الجزائري رامي بن سبعيني، عندما قاد لاعب الطرف الأيمن فريقه بروسيا دورتموند للتفوق على مضيفه بروسيا مونشغلادباخ.

وكان المدافع الجزائري قد صرح قبل المباراة أن فريقه قادر على تجاوز عقبة دورتموند في سعيه لاستعادة القمة التي تربع عليها فترة طويلة خلال النصف الأول من الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا»، إلا أن المفاجأة جاءت الكلمة الحاسمة في اللقاء كانت من نصيب اللاعب المغربي الذي نجح في منح فريقه نقاط المباراة الثلاث بعد مباراة متقلبة.

تمكن ثورغان هازارد الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد إدين هازراد من وضع الضيوف في المقدمة عند الدقيقة الثامنة من المباراة، إلا أن لارس ستيندل تمكن من تسجيل هدف التعادل بعد مرور 5 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، ليبدأ صاحب الأرض فرض ضغط كبير من أجل الوصول إلى هدف الفوز الذي سيرفع رصيده إلى 49 نقطة ستمنحه المركز الثالث إلا أن لاعب الطرف الأيمن الهجومي كان هو المنتصر مع نهاية المباراة، بعد أن تمكن من تسجيل هدف فوز دورتموند عند الدقيقة 71، ليرفع رصيد دورتموند إلى 51 نقطة في المركز الثاني.

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والهدف هو الثالث لأشرف حكيمي منذ بداية الموسم في الدوري الألماني والسابع في جميع المناسبات، حيث سبق له تسجيل 4 أهداف في البطولة الأوروبية الكبرى للأندية دوري أبطال أوروبا ليستمر حكيمي في تقديم مستويات متميزة رشحته للعودة إلى ريال مدريد الفريق الذي قدم منه معاراً إلى دورتموند عام 2018 بعقد إعارة عامين، مع أحقية الشراء، ويبدو بروسيا دورتموند في طريقه فعلاً إلى تحويل إعارة حكيمي إلى عقد دائم.