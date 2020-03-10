آدم ماهر.. تمريرات ساحرة

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

94 تمريرة صحيحة استحق بها المغربي آدم ماهر لاعب وسط أوتريخت نجومية مباراة فريقه مع ضيفه سبارتا روتردام ضمن الجولة 26 من الدوري الهولندي، اللقاء الذي انتهى بفوز كاسح لصاحب الأرض 5 – 1.

وعلى الرغم من أن ماهر لم يسجل أي هدف ، إلا أن بصمته كانت واضحة في جميع الأهداف، بل أكثر من ذلك صنع 4 فرص أخرى لم يستفد منها هجوم فريقه. وظهر تأثير ماهر في إيجابية تمريراته التي جاء الغالبية العظمي منها في ملعب الفريق المنافس منها 17 تمريرة بطول الملعب في عمق دفاعات الضيوف، و7 تمريرات عكسية أمام منطقة جزاء سبارتا، ونجح في كسب 8 كرات مشتركة مع لاعبي سبارتا. وكما كان متميزاً في الأداء الهجومي فإنه ظهر بشكل جيد دفاعياً ، وهو يفسد 5 هجمات من لاعبي الفريق الضيف.