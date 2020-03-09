يونايتد يكسب ديربي مانشستر

المصدر: لندن - أ ف ب

حسم يونايتد ديربي مانشستر لصالحه وتغلب على مان سيتي أمس 2 - 0 باستاد «أولد ترافورد» في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أحرز الهدفين أنتوني مارسيال في الدقيقة 30، وسكوت ماكتوميناي في الدقيقة 96، وصبت هذه النتيجة في صالح ليفربول المتصدر، حيث تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 25 نقطة عن المتصدر، وفي المقابل رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 45 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس. واكتسح تشيلسي ضيفه إيفرتون برباعية نظيفة ورفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع.