رفع توصيات بالمواعيد الجديدة لمسابقات الاتحاد الاسيوي

المصدر: دبي- العوضي النمر

شهدت دبي اجتماعاً لممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء بمنطقة غرب آسيا مع الاتحاد الآسيوي اليوم الاحد، حيث قاموا بتقديم مجموعة من المقترحات لاستكمال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.بعد ان تم تأجيله في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

حيث تم تأجيل جميع مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وقد طلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16.

وسيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي إلى شهر سبتمبر، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 أكتوبر ذهاباً و28 و29 من ذات الشهر إياباً، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 نوفمبر للذهاب في الشرق و28 نوفمبر للإياب في الغرب دون تغيير.

وكما هو الحال في شرق آسيا، فقد قامت الاتحادات الوطنية بتقديم مقترحات سيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدراستها بعد التنسيق مع أطراف اللعبة ومن ضمنهم الشركاء التجاريين، قبل أن يتم إصدار بيان جديد في وقت لاحق حول التطورات والمواعيد الجديدة المنتظرة.

قدم الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام، بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تواجده في الإمارات للاستماع لمقترحات الاتحاد الإماراتي بجانب الاتحاد السعودي لكرة القدم بخصوص الأوضاع الراهنة في القارة الآسيوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، ناقشنا في اجتماعنا مع الاتحاد الآسيوي بعض المقترحات من طرفنا بخصوص دوري أبطال آسيا 2020، إضافة لمقترحات أخرى من قبل الجانب السعودي وجميع الاقتراحات والخيارات سيتم دارستها من قبل الاتحاد القاري بشكل موسع لاتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة.

وتابع: قدمت مقترحات عديدة من اتحادات في الشرق والغرب من بينها اتحاد الامارات لكرة القدم، إضافة لمقترحات الشركاء التجاريين، والاتحاد الآسيوي طلبنا منا عدم الافصاح عنها لحفظ حقوق الاتحادات.

وفيما يتعلق بتجمع منتخب الإمارات في مارس الجاري المقرر إقامته استعدادا لمواجهتي ماليزيا وإندونيسيا كما هو معلن من قبل أوضح ابن هزام " في الوقت الراهن لا نستطيع تأكيد قيام معسكر منتخبنا الوطني، إلا بعد صدور قرار الفيفا المتوقع خلال الساعات المقبلة، والأمور متجهة نحو التأجيل ولدينا سيناريوهات لمواجهة الموقف بعد التشاور مع مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم الجديد، أو اللجنة الانتقالية الحالية في حال صدور القرار قبل اعلان المجلس الجديد".