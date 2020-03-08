ليفربول يودّع الدوامة وديربي مانشستر يخطف الأنظار

المصدر: لندن - أ ف ب

حقق ليفربول فوزاً هزيلاً على ضيفه بورنموث 2 - 1 في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم، سجل هدفي «الريدز» محمد صلاح ومانيه في الدقيقتين 25 و33، أحرز هدف بورنموث كالوم ويلسون في الدقيقة العاشرة.

وبهذا الفوز ودّع ليفربول دوامة الهزائم التي رافقته في مباراتيه الأخيرتين أمام واتفورد بالدوري وتشيلسي بالكأس مبتعداً 25 نقطة عن مانشستر سيتي، وبات في حاجة إلى 3 انتصارات في مبارياته التسع الأخيرة لكي يتوّج بطلاً بغض النظر عن نتائج سيتي.

من ناحية أخرى تتركز العيون اليوم على ملعب أولد ترافورد، الذي يشهد ديربي مانشستر، بين مان يونايتد ومانشستر سيتي في قمة الجولة، ويبدو سيتي منتشياً بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة على حساب أستون فيلا، وبلوغه ربع نهائي الكأس على حساب شفيلد ونسداي بهدف مهاجمه التاريخي الأرجنتيني أغويرو.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بالدوري الإنجليزي.