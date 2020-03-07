ليفربول يحطم رقم آرسنال القياسي

المصدر: البيان الإلكتروني

حطم فريق ليفربول الرقم الذي كان مسجلاً بإسم فريق آرسنال، بأكبر عدد من الإنتصارات في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول بفوزه بنتيجة "2-1" على ضيفه بورنموث في مباراة الجولة الـ 29، يكون قد حقق الفوز الـ 27 له في بطولة الدوري، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل.

وكان الرقم السابق قد حققه فريق آرسنال برصيد 26 إنتصار، في موسمه التاريخي "2003-2004" ، الذي حقق فيه لقب الدوري بدون تلقي أي هزيمة.

من الجدير بالذكر أن ليفربول فقد فرصة معادلة رقم آرسنال، بتحقيق اللقب بدون هزيمة، عندما خسر في الجولة الماضية أمام واتفورد "0-3".