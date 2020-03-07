محمد صلاح يحتفل بمباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل النجم المصري محمد صلاح، بمباراته رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، بأفضل طريقة ممكنة، أمام بورنموث اليوم السبت على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة التاسعة والعشرين.



وسجل صلاح الهدف الأول لفريقه، في الدقيقة 25، عبر تسديدة أرضية زاحفة، استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى بورنموث.



ووفقا لإحصائيات شبكة "أوبتا"، فإن صلاح سجل 70 هدفا في 100 مباراة بالبريميرليج مع ليفربول، أي أكثر بـ7 أهداف من أي لاعب آخر في تاريخ النادي، بعد الوصول إلى الـ100 مشاركة (فرناندو توريس – 63 هدفا).



وأضاف ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول، بالدقيقة 33.

وذكرت "أوبتا" أيضا أن في رصيد كل من ماني وصلاح، 27 هدفا على ملعب "أنفيلد" في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ بداية الموسم الماضي.