محمد صلاح يحقق رقماً قياسياً جديداً أمام بورنموث

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق نجم ليفربول محمد صلاح، رقماً قياسياً جديداً في الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسجيله اليوم السبت هدفه رقم 8 في شباك بورنموث في المواجهة رقم 6، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الدوري.

وبذا ينفرد النجم المصري محمد صلاح بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع كريس وود مهاجم بيرنلي

ويعتبر بورنموث ضحية مفضلة لصلاح في البريمييرليغ، إذ سجل ضده 7 أهداف في 5 مباريات فقط، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.

ونجح وود في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات ضد وست هام يونايتد، دون أن يفشل في زيارة الشباك خلال أي لقاء.

ويعد كريس وود وصلاح، اللاعبين الوحيدين في تاريخ البريمييرليغ اللذين يتمتعان بسجل تهديفي بنسبة 100% ضد نفس المنافس الذي لعبا ضده 5 مرات على الأقل.