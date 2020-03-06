القضاء يفصل في أزمة لقاء برشلونة وجيرونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت المحكمة التجارية رقم 12 في إسبانيا قرارها بشأن مباراة برشلونة وجيرونا في الليجا، والتي كان مقررًا إقامتها في ميامي خلال الموسم الماضي.

وكانت رابطة الليغا ترغب في خوض اللقاء خارج إسبانيا، ولكن الاتحاد رفض هذا الإجراء.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المحكمة رأت أن قرار الاتحاد الإسباني لم يخالف القانون، بعدما رفص تسهيل إقامة المباراة في ميامي.

وأشارت إلى أن رابطة الليغا صاحبة المسؤولية في تنظيم مباريات الدوري الإسباني، ولكن يجب عليها التنسيق مع الاتحاد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رابطة الليغا لا يزال أمامها فرصة لعرض القضية على المحكمة الإقليمية في مدريد، حيث إنها مختصة بشكل أكبر في المسائل التجارية.