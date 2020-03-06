مدرب أرسنال متمسك بأوباميانغ

المصدر: لندن - أ ف ب

أكد الإسباني مايكل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي، تمسكه بمهاجمه الغابوني بيار ايمريك أوباميانغ «تحت أي ظرف»، معتبراً أن النادي اللندني، يجب أن يتحدث مع قائده، لتمديد عقده قبل انتهاء الموسم الجاري، وسجل اللاعب 20 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، أي ضعف ما سجله أي من زملائه.

ورأى أرتيتا الأسبوع الماضي أن أوباميانغ «30 عاماً»، الذي ينتهي عقده بعد موسم 2020-2021، مهاجم عالمي من الفئة الأولى، رغم فشله بإحراز الألقاب مع النادي.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري، بفارق 8 نقاط عن تشلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.