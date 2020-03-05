القبض على رونالدينيو لتزوير جواز سفر باراجواياني



دبي- إيهاب زهدي

قام الأمن الباراجواياني، باحتجاز رونالدينيو نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، وشقيقه روبرتو أسيس، بسبب دخولهما باراجواياني بجوازات سفر مزورة.

وعثر الأمن معهما أيضاً على بطاقتي هوية مزورتين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الاثنين، وتحويلهما إلى محاكمة عاجلة.

والجدير بالذكر، أن رونالدينيو وشقيقه، لا يستطيعان مغادرة البرازيل منذ فترة طويلة، بعد سحب جوازي سفرهما، بسبب معاناتهما من مشكلات قانونية في البرازيل، وتتمثل تورط رونالدينيو في قضايا تهرب من دفع الضرائب.

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