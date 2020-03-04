كلوب : لا تسألوني عن كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب المدير الفني لفريق نادي ليفربول، يورغن كلوب، الأجهزة الإعلامية المختلفة بعدم سؤاله عن فيروس «كورونا» كوفيد -19 وإمكانية تهديده لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».او تاثيره على الحياة العامة فهو ليس مختصاً في هذا الشأن

وقال في مؤتمر صحفي بثته قناة الحرة التلفزيونية " تخصصي كرة قدم واجيد التعامل مع كرة القدم وغيري من المشاهير أيضا غير مؤهلين للحديث عن "كوفيد -19" او الحديث في الشؤون السياسية على سبيل المثال "

وتابع كلوب " لكن اذا سالتني في شان كرة القدم وعن ذكاء اللاعب وغيرها من الأمور التي اتخصص فيها سيكون ردي مفيدي لكن حديثي عن كورونا ليس له قيمة لانني غير مؤهل للحديث عنه"

وسبق لكلوب أن وصف مشجعي «الريدز» بانهم ليسوا بالسذاجة لكي يصدقوا أشياء مثل الحديث عن فيروس «كورونا» وإمكانية تهديده لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».