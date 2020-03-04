لوائح الفيفا سلاح نيمار للعودة إلى برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني





كشفت تقارير صحفية كتالونية أن مهاجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا ما زال يرغب في العودة لفريقه السابق برشلونة، مشيرة إلى أنه قد يلجأ هذا الموسم للاعتماد على لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل الانتقال لقلعة «كامب نو».

ووفقًا لما أكدته صحيفتا «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» الكتالونيتين فإن حالة التوتر بين مهاجم السيلساو والمدير الرياضي لبي إس جي، ليوناردو تزايدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وكان نيمار صاحب الـ 28 عامًا، قد دخل في مواجهة بالفعل مع ليوناردو الموسم الماضي بعدما رفض هذا الأخير التفاوض مع البارسا حول انتقال اللاعب.

وتجدد الصراع الآن بعدما اتهم المهاجم المدير الرياضي بمنعه من المشاركة مع الفريق حين كان في حالة تسمح له باللعب، بهدف أن يصل في حالة جيدة إلى مواجهة بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بهزيمة نادي العاصمة الفرنسية (1-2).