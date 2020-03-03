أولمبياد طوكيو مهدد بالتأجيل بسبب "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

بسبب المخاوف الراهنة من جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لمحت وزيرة الأولمبياد في اليابان سايكو هاشيموتو إلى احتمال تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" حتى نهاية العام الجاري.

وقالت هاشيموتو أمام مجلس الشيوخ، الثلاثاء، إن الألعاب الأولمبية يمكن أن تعقد في وقت لاحق من العام، لن تكون هناك ضرورة لبدئها في 24 يوليو كما هو مخطط، وفقما أوردت "أسوشيتد برس".

وتتعرض أوليمبياد طوكيو لتهديد من قبل فيروس "كورونا" سريع الانتشار، الذي أودى بحياة 12 شخصا في اليابان، وتسبب في وقف معظم المسابقات الرياضية والأحداث ذات الصلة بالأولمبياد في البلاد.