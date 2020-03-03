مباراة فالنسيا وأتالانتا بدون جمهور بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير الصحة الإسباني سالفادور إليا الثلاثاء أن مباراة فالنسيا وضيفه أتالانتا الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، والمقررة الثلاثاء المقبل ستقام بدون جمهور بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد"كوفيد-19"

وأكد الوزير في تصريح لوسائل الإعلام أن "قرار (السلطات) هو أن هذه المسابقات يجب أن تقام بدون جمهور" كون إيطاليا وخصوصا شمالها هي البلد الأكثر تضررا من الفيروس في أوروبا.

مشيرا إلى أن مباراة خيتافي الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي المقررة في 19 من الشهر ذاته في إياب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ستقام بدون جمهور أيض