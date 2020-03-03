إصابة والدة رونالدو بجلطة دماغية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن نقل دولوريس أفييرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس، إلى أحد المستشفيات صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "MailOnline Sport"، فإن والدة رونالدو أصيبت بجلطة دماغية، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات جزيرة ماديرا في البرتغال.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن حالة دولوريس مستقرة، ومن المقرر أن تخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات القليلة القادمة، لتحديد أسباب الجلطة.

وأشارت التقارير إلى أن دولوريس، عانت من سكتة دماغية، ناتجة عن حدوث تجلط دموي، وهذا هو أكثر أنواع السكتة الدماغية شيوعا.

وكانت دولوريس، البالغة 65 عاما، أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أنها تتلقى العلاج نتيجة إصابتها بالسرطان، إذ سبق لها التعافي في العام 2007 من مرض سرطان الثدي.

واشتهرت بظهورها الدائم مع رونالدو في مختلف المناسبات، أبرزها حفلات تتويج النجم البرتغالي بالكرة الذهبية، وحفل تقديمه لاعبا جديدا في ريال مدريد عام 2009، كما أنها عادة ما تحضر المباريات التي يشارك فيها نجلها.