«احتفالية الدون» وسلبية ميسي أبرز مشاهد الكلاسيكو

المصدر: عواصم – وكالات

بقدر ما كان تواجد الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو مفرحاً لجمهور ولاعبي الفريق الملكي في كلاسيكو الأرض أمام برشلونة أول من أمس، حضرت الأرقام القياسية أيضاً للفريق الملكي في مباراة انتصر فيها للمرة الأولى على أرضه منذ 2014 على غريمه التقليدي برشلونة 2 – 0 مستعيداً في الوقت نفسه صدارة ترتيب الدوري الإسباني «ليغا» بعد أن وصل إلى 56 نقطة مقابل 55 لبرشلونة.

بينما كانت الأرقام السلبية من نصيب برشلونة ونجمه ميسي الذي وصل إلى رقم قياسي سلبي في اليوم الذي بات فيه أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في الكلاسيكو.

ورد البرازيلي فينيسيوس جونيور الجميل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما احتفل بـ«طريقة الدون» عقب تسجيله أول أهداف المباراة عند الدقيقة 71 من اللقاء.

وأوضح فينيسيوس عقب المباراة سبب احتفاله على طريقة رونالدو قائلاً: جاء كريستيانو رونالدو إلى غرفة خلع الملابس خلال فترة الاستراحة بين الشوطين لدعم الفريق ومنحنا الدعم المعنوي كذلك، ولهذا احتفلت على طريقته.

وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها النجم البرتغالي في ملعب سانتياغو برنابيو، منذ رحيله عن ريال مدريد صيف عام 2018.

ويعود آخر كلاسيكو شارك فيه رونالدو كلاعب لفريق ريال مدريد في سانتياغو برنابيو، إلى الـ23 من ديسمبر 2017، وانتهت تلك المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

50

وعرفت المباراة دخول اللاعب الدومنيكاني ماريانو دياز تاريخ الكلاسيو بعد أن بات صاحب أسرع هدف للاعب بديل في مباراة القمة الإسبانية في القرن الحادي والعشرين.

وتمكن ماريانو دياز من تسجيل هدف تأكيد الفوز عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد في الشوط الثاني، وتحديداً بعد نزوله إلى أرض الملعب بـ50 ثانية فقط ليضع نفسه في القائمة الذهبية لتاريخ الكلاسيكو الإسباني.

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وفي اليوم الذي وصل فيه إلى رقم قياسي بعدد المشاركات في مباريات القمة الإسبانية بعد أن بات الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في الكلاسيكو بـ43 مباراة، متفوقاً على النجم السابق للبارسا، الإسباني تشافي هيرنانديز، صاحب الـ42 مباراة.

ومتأخراً بمباراة واحدة عن صاحب الرقم القياسي سيرجي راموس الذي شارك أول من أمس في الكلاسيكو للمرة 44، عرف ميسي رقماً سلبياً هو الأسوأ له في مواجهاته أمام الريال حيث فشل أمس في التسجيل أو صناعة هدف ليصل مجموع عدم تسجيله أو صنعه لهدف أمام الريال إلى 425 متتالية في آخر لقاءات الفريقين في جميع المنافسات.