«القمر السماوي».. أسبوع تاريخي

المصدر: أبوظبي - وام

لم يكن يوم أول من أمس يوماً عادياً لدى عشاق ومحبي نادي مانشيستر سيتي «القمر السماوي»، ولم يكن مجرد فوز على فريق أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة الذي يحمل اسم «كاراباو كاب»، وجاء هذا الإنجاز في الأسبوع الذي فاز فيه الفريق بمعقل ريال مدريد 2 - 1 في دوري أبطال أوروبا .

إنه يوم للتاريخ، وصفحة ناصعة من صفحات الإنجاز، ومحطة مهمة من محطات المجد التي دخلت حقبة جديدة اعتبارا من تاريخ الأول من سبتمبر عام 2008.فمنذ هذا التاريخ الذي انتقلت فيه ملكية النادي إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، انتقل «سيتي» من ناد متواضع الإمكانات والطموح، إلى علامة تجارية كبرى بين الشركات العملاقة في عالم كرة القدم، وبلغ رصيده من الإنجازات في هذه الفترة 14 بطولة.

ومما لا شك فيه أن تاريخ الأول من مارس 2020 سوف يبقى طويلا في ذاكرة المدرب غوارديولا، لأنه في هذا اليوم حقق لقبه رقم 29 في مسيرته التدريبية، كثالث أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ الكرة.