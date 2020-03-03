قمة بين تشيلسي وليفـربول في الكـأس

المصدر: (لندن - وكالات)

يتطلع ليفربول لوضع خيبة تعرضه للخسارة الأولى في الدوري الانجليزي هذا الموسم خلفه وإبقاء آماله حية في تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) من بوابة كأس إنجلترا، إلا أنه سيصطدم بعقبة مضيفه تشيلسي عندما يلتقيان في قمة الدور الخامس اليوم على ملعب «ستامفورد بريدج» في العاصمة لندن.

ومني ليفربول السبت بهزيمته الأولى في الدوري المحلي هذا الموسم والأولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة مفاجئة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه واتفورد الذي يصارع للبقاء في دوري الأضواء، حيث كانت الخسارة الأولى لرجال المدرب الألماني يورغن كلوب في الـ «برمير ليغ» منذ يناير 2019، فيما يدخل تشيلسي إلى المواجهة بعد تعادل مخيب مع بورنموث.