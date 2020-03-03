مباراة سان جيرمان ودورتموند من دون جمهور

المصدر: (باريس - وكالات)

كشفت تقارير صحفية في فرنسا، أن من الممكن إقامة مباراة العودة بين فريقي سان جيرمان ودورتموند في باريس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، من دون جمهور.

وكتبت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية الإقليمية أمس، أن الاتحاد الأوروبي (ويفا) لم يبت في هذا الأمر بعد. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا حظرت مطلع الأسبوع الجاري كل المحافل التي يزيد عدد حضورها على 5000 شخص بسبب انتشار فيروس كورونا ، ويسري هذا القرار حتى الآن على المحافل التي تقام في القاعات المغلقة وبعض الأحداث الرياضية أيضاً باستثناء الأحداث التي تقام في الاستادات.