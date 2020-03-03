نهائي «يوروبا ليغ 2022» في بودابست

المصدر: (أمستردام - وكالات)

قرر المكتب التنفيذي بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس إقامة المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» عام 2022 بملعب «بوشكاش أرينا» بالعاصمة المجرية بودابست.

وجاء القرار في اجتماع أقيم في العاصمة الهولندية أمستردام، على هامش اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم وقرعة بطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي وقت سابق كان تم إسناد تنظيم المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا عام 2022 إلى مدينة ميونخ الألمانية.ويقام نهائي الدوري الأوروبي هذا العام في مدينة جدانسك الأوكرانية، بينما تستضيف إشبيلية نهائي الدوري الأوروبي في عام 2021.