خليفة كريستيانو "فينيسيوس جونيور" يتألق في موقعة الكلاسيكو

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد تألق النجم الصاعد لفريق ريال مدريد الدولي البرازيلي، فينيسيوس جونيور أمس في الكلاسيكو واحتفاله على طريقة النجم البرتغالي ولاعب ريال مدريد سابقا كريستيانو رونالدو، بعد احرازه أحد هدفي المباراة ضد البارسا.

التفتت اليه الأنظار حيث سجل هدف فريقه الأول في شباك برشلونة ليتفوق على النجم الارجنتيني ليونيل ميسي بالأرقام حيث انه أصغر لاعب يسجل هدفا في مباريات الكلاسيكو بعمر 19 عاما و 233 يوم، خلال القرن 21، وانتزع الرقم التاريخي الذي احتفظ به نجم برشلونة ليونيل ميسي منذ 13 عام.

ووفقا لـموقع "يلا سبورت" قال النجم البرازيلي عقب نهاية المباراة:"جاء كريستيانو رونالدو الى غرفة خلع الملابس في نهاية الشوط الأول لدعم الفريق ومنحنا الدعم المعنوي كذلك، لهذا احتفلت على طريقته ".

وتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدرجات ملعب سانتياجو البرنابيو لمشاهدة الكلاسيكو ضمن الجولة الـ26 من الليجا، في اللقاء الذي شهد فوز ريال مدريد بنتيجة 2-0.

واستعاد ريال مدريد صدارة الليجا بعد الفوز بالكلاسيكو برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة والوصيف، وعاد رونالدو للبرنابيو لأول مرة منذ رحيله في 2018.