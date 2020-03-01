جمهور "الريدز" يحمل محمد صلاح مسؤولية خسارة فريقه

المصدر: البيان الإلكتروني

تكبد ليفربول أول خسارة له بالجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام واتفورد الذي يصارع الهبوط، بثلاثة اهداف نظيفة أمس، أحبطت كتيبة "الريدز" من تسجيل الأرقام القياسية بفوزه 26 مرة في 27 مباراة ليتجمد رصيده عند 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

جمهور الريدز كعادته لم يقبل بالخسارة والقى اللوم على هداف ليفربول محمد صلاح وزملاءه خصوصا بعد ان حصل صلاح على تقييم ضعيف 5.7/ 10، وبنسبة 2.5 % استحواذ الكرة و تسديدتين يتيمتين لم تكن تجاه المرمى حتى، وهو ثالث أسوأ لاعبي ليفربول في ذلك اللقاء بعد أليسون وترينت ألكسندر أرنولد.

لم يكتف الجمهور بلوم محمد صلاح فقط بل حصل المدرب الألماني يورغن كلوب واللاعب ماني أيضا بعض التعليقات السلبية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية صرح المدرب الفني لـ ليفربول يورغن كلوب بعد الخسارة: "لقد فعلوا (واتفورد) ما أرادوا أن يفعلوه على وجه التحديد، وهو ما لم نفعله نحن، تلك هي كرة القدم".

وتابع: "في الشوط الأول كان صعبا، كان هناك الكثير من الركض هنا وهناك، واستحوذنا على الكرة كثيرا، لكننا لم نتمركز في الأماكن الصحيحة التي تمكننا من إنهاء الهجمات كما ينبغي، وذلك ضد فريق جيد ومنظم".