«الملكي» و«البارسا».. كلاسيكو الأرض الليلة

المصدر: مدريد - د ب أ

يستضيف ريال مدريد منافسه التقليدي العنيد برشلونة، اليوم، في كلاسيكو الأرض والقمة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، ويرفع «الملكي» صاحب الـ 53 نقطة، شعار لا مجال للخطأ، لأن أي نتيجة سوى الفوز، قد تبدد آماله في الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، وخلال آخر 5 مباريات خاضها الريال في مختلف المسابقات، حقق الفريق انتصاراً واحداً، ومني بثلاث هزائم، وتعادل في مباراة واحدة

وتغلب البرسا المتصدر بـ 55 نقطة على الإصابات التي يعاني منها في صفوفه، وأبرزها المهاجم سواريز وعثمان ديمبلي، وانتزع صدارة الدوري ، محققا الفوز في آخر خمس مباريات، وكان آخرها الفوز الكبير 5 /‏‏ صفر على إيبار، في مباراة شهدت عودة الأرجنتيني ميسي لهز الشباك.