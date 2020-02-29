ليلة سقوط البطل.. واتفورد يسحق ليفربول بثلاثية مذلة

المصدر: دبي – عماد الدين إبراهيم

أسقط فريق واتفورد القابع في المركز قبل الأخير ليفربول متصدر الترتيب العام للدوري الإنجليزي بثلاثية نظيفة مذلة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم لحساب منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ" موسم 2020/2019.

و اقيمت المباراة على ملعب فيكارج رود أرضية ملعب فريق واتفورد، الذي حرم ليفربول من تحطيم الرقم القياسي بتحقيق 19 انتصاراً متتالياً. وسجل الأهداف كل من إسماعيلا سار(54- 60) وتروي دييني (72)

و كان ليفربول قد فاز 26 مرة في 27 مباراة لكن بعد الهزيمة تجمد رصيده عند 79 نقطة وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يتبقى له مباراة مؤجلة وفي حال فوزه سيتقلص الفارق الى 19 نقطة.

وقدم ليفربول مباراة سيئة في الشوطين أمام فريق يعتبر الاضعف في الدوري الانجليزي ، وبات مدرب ليفربول في موقع حرج بعد الخسارة الاولى وعجزه عن ايجاد حلول لانقاذ الفريق خاصة بعد الهدف الثاني لواتفورد .

وظهر ليفربول في المواجهة فاقداً للتركيز والطموح في تحقيق الفوز وتسجيل هدفاً يقلص به الفارق، ووضعت الخسارة الفريق في موقف قاس ومؤلم ، و مدرب الفريق كلوب مطالب بتصحيح عاجل في المواجهات المقبلة .