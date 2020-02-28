مفاجأة .. ليفربول قد لا يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم

المصدر: البيان الإلكتروني

مفاجأة من العيار الثقيل قد لا يفوز ليفربول بالدوري هذا الموسم حال ما اضطر المسؤولون عن كرة القدم في إنجلترا إلى إلغاء المسابقة هذا الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.برغم تصدره جدول بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» هذا الموسم وبفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ما يجعله قاب قوسين من التتويج باللقب الغائب عن قلعة أنفيلد منذ العام 1990

وذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن ليفربول ليس لديه ضمانة واحدة بأنه سُيتوج بلقب «البريميرليغ» حال انقضى الموسم الحالي بصفة دائمة وذلك إذا ما صدر قرار بإلغائه نتيجة اتساع دائرة تفشي كورونا المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19 والذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية نهاية يناير المنصرم قبل أن ينتشر في بلدان عالمية عدة.

وأوضح تقرير الصحيفة أنه لا توجد لائحة تنظيمية واحدة قائمة بالفعل تحدد الفائز بلقب الدوري حال تحقق هذا السيناريو: عدم استكمال بطولة مباريات البريميرليغ المتبقية نتيجة لظرف ما.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المسابقة حتى الآن بعد مضي 27 أسبوعا برصيد 79 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ومن ثم لا يتبقى لكتيبة الألماني يورجن كلوب سوى الفوز في 4 مباريات فقط لضمان التتويج بلقب الدوري الأول لهم 30 عاما.