ماني : لا أهتم بميداليات الفوز بالبريميرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، أنه لم يكن يعرف أن اللاعبين الفائزين بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز يحصلون على ميداليات فردية.

وقال ماني في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "سمعت بالأمس أننا إذا فزنا بالبريميرليغ، سنحصل على ميداليات، لم أكن أعرف هذا، لكنني لا أهتم بالميداليات".

وأضاف "هيمنة ليفربول محليا أمر سهل؟ أتمنى ذلك. نحن نعرف أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل في العالم ويجب أن تقدم 100 بالمئة مما لديك في كل مباراة، إذا كنت تريد الفوز".



وتابع "هذا ما نحاول دائمًا القيام به، أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد لكن يتعين علينا مواصلة العمل للحصول على ما نريد. كان هدفنا منذ البداية هو الظفر بالبريميرليغ، لذا إذا توجنا به سيكون ذلك رائعاً لنا وللجماهير".



وواصل "صنع تمثال لكلوب في أنفيلد؟ بالتأكيد أعتقد أنه سيتم صنع واحداً له. إنه مدرب رائع ويعمل بشكل جيد لمساعدة النادي واللاعبين، كما أن لديه طريقة خاصة في القيام بالأشياء ومنح لاعبيه مسؤولية أكبر في الملعب وهذا أمر مهم".



وأكمل ماني "في الوقت نفسه، إنه ودود للغاية مع لاعبيه، وهذه واحدة من نقاط قوته".



واستمر "النشأة في السنغال؟ جئت من قرية صغيرة بعيدة عن العاصمة داكار. كان الأمر صعباً لكن هذا جزء من الحياة وعليك أن تحلم وتستمر. يجب الإيمان بالنفس وعدم الاستسلام ومواصلة العمل الجاد، هذا مفتاح النجاح، كما يجب التفكير دائمًا بأنك ستصبح شيئاً ما في المستقبل".



واسترسل "لم تريد والدتي وخالي أبدًا أن ألعب كرة القدم، لذا اضطررت للذهاب إلى المدرسة وأن أفعل شيئًا آخر، لكنني نجحت وأثبت أنهما مخطئان".



وأشار "التبرع بالكثير من الأموال؟ لا أريد التحدث عن هذه الأشياء. أعتقد أن هؤلاء الناس يحتاجون إليها، ولذلك أفعل ما بوسعي من أجلهم".

وأوضح "الجميع في السنغال يشجعون ليفربول؟ قبل عامين لم يكن الأمر كذلك. كان هناك عدد أكبر من مشجعي مانشستر يونايتد وبرشلونة وريال مدريد، ولكن الآن الريدز في كل مكان".



وأتم "عندما يلعب ليفربول الآن، تبدو المباراة كأنها للمنتخب السنغالي، لذا إذا فزنا بالبريميرليغ، سيكون ذلك أمراً هائلاً".