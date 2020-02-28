أياكس وأرسنال وبورتو تودّع يوروبا ليغ

المصدر: أ ف ب

بلغ انتر الإيطالي ثمن نهائي مسابقة الدوري الإوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم بفوزه الخميس دون جمهور على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1 بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، فيما ودع أرسنال الانجليزي وصيف النسخة الأخيرة في اللحظات القاتلة أمام ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وأقصي أياكس امستردام الهولندي برغم فوزه على خيتافي الإسباني 2-1، وكانت طريق مانشستر يونايتد الانجليزي سهلة بخماسية أمام بروج البلجيكي. وودع بنفيكا البرتغالي بعد تعادله مع شاختار دانيتسك الأوكراني 3-3 (5-4 بمجموع المباراتين)، فيما تأهل إشبيلية الاسباني حامل اللقب خمس مرات بعد تعادله مع ضيفه كلوج الروماني سلبا (1-1 ايابا).

في ميلانو، أجبر تفشي فيروس كورونا المستجد نادي انتر على خوض مباراته أمام ضيفه لودوغوريتس على ملعب "جوزيبي مياتزا" خلف أبواب موصدة، إلا أن ذلك لم يمنعه من بلوغ الدور المقبل بفوزه 2-1 (4-1 مجموع المبارتين).

وأرخى انتشار فيروس كورونا، الذي أثّر سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم، بظلاله على المسابقات في إيطاليا، بعدما أصيب 650 شخصا بالفيروس وتوفي 17 منهم، غالبيتهم في شمال البلاد.

وجد انتر نفسه متأخرا في الدقيقة 26 بهدف للبرازيلي كاولي اوليفيرا. لكن "نيرياتزوري" سرعان ما استعاد توازنه عن طريق كريستيانو بيراغي الذي عادل بتسديدة زاحفة من يسار المنطقة في أسفل الزاوية اليمنى (ق32).

ودخل فريق المدرب أنطونيو كونتي الى الاستراحة متقدما 2-1 بفضل هدف البلجيكي روميلو لوكاكو بعد أن تصدى الحارس بلامين الييف لمحاولته الاولى قبل أن ترتطم الكرة برأس المهاجم بطريقة كوميدية وتتابع طريقها الى الشباك (ق45+4).

هدف ذهبي للعربي

وبعد فوزه ذهابا بهدف على أرض أولمبياكوس اليوناني، وجد أرسنال الانجليزي وصيف النسخة الاخيرة نفسه متأخرا بالنتيجة عينها في لندن، ليحتكم الفريقان الى شوطين إضافيين.

ولم يغامر أولمبياكوس في الشوط الاول ونجح دفاعه باحتواء هجوم ارسنال وحرمانه من الحصول على فرص خطيرة على مرماه. وفي الثاني، عادل أولمبياكوس مجموع المباراتين بتسجيله هدف التقدم برأس السنغالي بابي سيسيه متابعا ركنية الفرنسي ماتيو فالبوينا (ق53).

وفي الشوط الإضافي الثاني، سجل الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ هدف التقدم بكرة أكروباتية جميلة من داخل المنطقة بعد عرضية من الالماني مسعود اوزيل (ق113).

لكن قبل دقيقة على انتهاء الوقت، سجل المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي هدف التأهل ضاربا مصيدة التسلل (ق119)، قبل أن يهدر اوباميانغ فرصة ذهبية لاستعادة بطاقة التأهل.

وفي مانشستر، استفاد يونايتد من النقص العددي لكلوب بروج البلجيكي منذ الدقيقة 23، وقسى عليه بخماسية نظيفة بعد أن دخل الفريقان المباراة بتعادل ايجابي 1-1 من لقاء الذهاب.

وتلقى العاجي سيمون ديلي طردا مباشرا إثر تصديه بيده لمحاولة الويلزي دانيال جيمس التي كانت في طريقها الى المرمى.

وسجل البرتغالي برونو فرنانديش ركلة الجزاء الناتجة عنها (ق27)، قبل أن يضيف النيجيري اوديون ايغالو المعار اخيرا من شنغهاي شينهوا الصيني هدفه الاول مع الشياطين الحمر، بعدما رفع فرنانديش كرة الى الاسباني خوان ماتا داخل المنطقة ومنه الى النيجيري على باب المرمى (ق34).

وأحرز الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي الهدف الثالث للشياطين الحمر بتسديدة من خارج المنطقة الى يمين الحارس سيمون مينيوليه (ق41).

وسجل البرازيلي فريد الهدفين الرابع والخامس (ق82، و90+3) ليواصل بطل المسابقة عام 2017 طريقه بثبات.

أياكس يودع باكراً

ولم ينجح أياكس امستردام في تعويض خسارته ذهابا على ارض خيتافي الاسباني صفر-2 برغم فوزه ايابا 2-1.

سجل خيتافي هدفا مبكرا صدم به جماهير ملعب "يوهان كرويف أرينا"، بعد تفوق خايمي ماتا على المدافع الارجنتيني ليساندرو مارتينيز وهزه شباك الكاميروني اندريه اونانا (ق5).

عادل أياكس سريعا بعدما اخترق دوني فان دي بيك المنطقة ولعب عرضية تابعها البرازيلي الشاب دانيلو بيريرا في المرمى الخالي (ق10).

كثف أياكس ضغطه على الضيوف وأصاب ماتا العارضة اثر ركنية (ق35) ثم القائم الأيسر بعد ثوان عبر البرازيلي ديفرسون (ق36).

في الشوط الثاني، انعش أياكس آماله بتسجيله الثاني من ضربة حرة قوية لكاريل ايتينغ على الجهة اليمنى، تابعها عن طريق الخطأ في مرماه الاوروغوياني ماتياس اوليفيرا (ق63).

وللمرة الثالثة في المباراة، أصاب خيتافي الخشبات بتسديدة ارضية من لاعب الوسط الصربي نيمانيا مكسيموفيتش (ق71).

ضغط لاعبو المدرب اريك تن هاغ فيما كانوا بحاجة لهدفين لضمان التأهل، بيد ان الفريق الاسباني حجز بطاقته 3-2 بمجموع المباراتين.

وكان فريق العاصمة الهولندية بلغ في الموسم الماضي نصف نهائي المسابقة القارية الأهم، لكن نتائجه تراجعت في ظل رحيل العديد من الأسماء البارزة عن صفوفه الى أندية أخرى على غرار لاعب الوسط فرنكي دي يونغ (برشلونة الاسباني) وقلب الدفاع ماتيس دي ليخت (يوفنتوس الايطالي).

وفي مباراة دراماتيكية، قلب باشاك شهير التركي الطاولة على ضيفه سبورتينغ البرتغالي بفوزه بنتيجة 4-1 بعد التمديد، معوضا خسارته 1-3 في لقاء الذهاب.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق السلوفاكي مارتن شكرتل لاعب ليفربول الانكليزي السابق (ق31)، والصربي دانيال ألكسيتش (ق45)، قبل أن يقلص الارجنتيني لوسيانو فييتو الفارق في الدقيقة 68.

إلا أن هدف البوسني ادين فيشتسا في الوقت بدل الضائع (ق90+1) فرض على الفريقين شوطين اضافيين حيث منح فيشتسا التأهل في الدقيقة ما قبل الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني من ركلة جزاء تحصل عليها البرازيلي جونيو كايشارا (ق1119).

تأهل روما وليفركوزن يقصي بورتو

ودخل روما الإيطالي لقاء الاياب على أرض غنت البلجيكي متقدما بهدف نظيف، وخرج بتعادل صعب أمام منافس كان أفضل منه خلال الدقائق التسعين حيث سدد في ست مناسبات بين الخشبات الثلاث مقابل مرة وحيدة للفريق الايطالي.

ومنح الكندي جوناثان ديفيد هدف التقدم لغنت بعد أن وصلته عرضية متقنة عن الجهة اليمنى من الاوكراني رومان بيزوس، فأسكنها الشباك مفلتا من رقابة قلبَي الدفاع الانكليزي كريس سمولينغ وجيانلوكا مانشيني (ق25).

لم يتأخر روما في معادلة النتيجة عبر الهولندي جاستن كلويفرت، عندما وصلته الكرة داخل المنطقة بعد انطلاقة وتمريرة بينية مميزة من الارميني هنريك مخيتاريان، فأسكنها الى يمين الحارس توماس كامينسكي (ق29).

وهو الهدف الثالث لنجل أسطورة أياكس أمستردام باتريك كلويفرت في سبع مباريات في المسابقة القارية هذا الموسم.

وكرر باير ليفركوزن الالماني فوزه على بورتو البرتغالي 3-1، بعد فوزه على ارضه 2-1.

سجل الارجنتيني لوكاس ألاريو الهدف الاول لليفركوزن بعد أن وصلته الكرة على الجهة اليمنى داخل المنطقة من كاي هافرتس، أسكنها زاحفة في الزاوية اليسرى لمرمى مواطنه أوغوستين مارتشيسين (ق10).

وضاعف ليفركوزن تقدمه عن طريق كريم ديميرباي (ق50) قبل أن يضيف الهدف الثالث عن طريق هافرتس (ق57)، فيما سجل المالي موسا ماريغا هدف الشرف لأصحاب الأرض (ق65).