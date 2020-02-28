إقامة مباريات الكالتشيو دون جماهير بسبب كورونا

المصدر: أ ف ب

أكدت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الخميس إقامة عدة مباريات من دوري الدرجة الأولى من دون جماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من بينها قمة يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر مع ضيفه الانتر ثالث الترتيب في تورينو.

وإلى جانب مباراة القمة، ستقام مواجهات اودينيزي مع فيورنتينا، ميلان مع جنوى، بارما مع سبال وساسوولو مع بريشيا دون جماهير.

وبحسب الأرقام الاخيرة، أصيب 650 شخصا بالفيروس في إيطاليا وتوفي 17 منهم.

وكان وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا أعلن الاثنين أن تفشي الفيروس في البلاد سيدفع الى إقامة مباريات عدة في كرة القدم خلف أبواب موصدة.

كما أقيمت مباراة انتر الخميس ضد ضيفه لودوغورتس البلغاري ضمن الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" دون جماهير ايضا.

وأتت هذه الخطوة في أعقاب تأكيد رئيس الاتحاد الإيطالي للعبة غابرييلي غرافينا تقدمه بطلب بهذا الشأن من السلطات المحلية، في إطار جهود الحد من تفشي الفيروس.

وأرجأت السلطات الإيطالية أربع مباريات كانت مقررة الأحد الماضي في "سيري أ"، بينما أثّر انتشار الفيروس لاسيما في شمال البلاد على العديد من الأحداث الرياضية المحلية، ودفع لإلغاء بعضها أو إرجائها.

وعزلت السلطات بلدات في شمال البلاد، لاسيما في منطقة لومبارديا، في خطوة تطال عشرات الآلاف من السكان، خوفا من تفشي الفيروس.