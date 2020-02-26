شاهد .. طفلة روسية في السادسة تحقق أرقاماً قياسية برياضة السنوبورد

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

باتت الطفلة الروسية فاسيليسا البالغة من العمر 6 سنوات فقط بطلة خارقة في رياضة السنوبورد ومعجزة في هذه الرياضية الشعبية الروسية وفق فيديو نشرته لها وكالة فرانس برس " أ ف ب" في حسابها الرسمي اليوم يوثق نجاحاتها وارقامها القياسية رغم صغر سنها.

وكشف والد فاسيليسا بان ابنته تتدرب يوميا لمدة 5 ساعات على منحدرات جليدية خارج موسكو برفقته بوصفه المشرف على تدريبها والمتابع لرحلتها مع الأرقام القياسية حيث حطمت عدداً من الأرقام القياسية الوطنية في روسيا.

واكد إنها تصقل مهارتها في الصيف عبر تدريبات شاقة في السكي بورد، وسجلت رقماً قياسياً ضمن فئتها العمرية بالنزول على منحدر بسرعة 48 كلم في الساعة، لكن لسوء حظها أن هذا الرقم القياسي رغم توثيقه من قبل الجهات الرسمية في الرياضة المحلية في موسكو إلا انه لم يسجل رسمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية نسبة لصغر سنها، لكنها مشروع بطلة أولمبية خارقة في المستقبل القريب.