ديلي مهدد بالإيقاف بسبب كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأربعاء، أن ديلي آلي نجم توتنهام، مهدد بالتعرض للإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الاتحاد الانجليزي وجه تهمة سوء السلوك لآلي، بعد أن سخر اللاعب من فيروس كورونا"كوفيد-19"

وأشارت إلى أن اللاعب يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة، ولديه فرصة لتقديم رد على التهم الموجهة إليه حتى يوم الخميس 5 مارس.

وكان آلي نشر هذا الفيديو على حسابه في "سناب شات"، قبل أن يقوم بحذفه وكتابة اعتذار بأن "هذا الأمر ليس مضحكًا، أدركت ذلك على الفور وحذفت الفيديو".

يذكر أن آلي خرج من حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، الخاصة بالتشكيل الأساسي في المباراة الأخيرة للسبيرز أمام تشيلسي.