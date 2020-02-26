قمة الريال وسيتي تخطف الأضواء

المصدر: (مدريد- أ ف ب)

يحل مانشستر سيتي الطامح دوماً إلى مجد قاري على ريال مدريد صاحب السمعة الخارقة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تتويجه بلقب 13 نسخة، الليلة في ذهاب ثمن النهائي على ملعب «سانتياغو برنابيو».

بعد فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي في مباراة قمة ضمن الدوري الإنجليزي، الذي ضمن لقبه منطقياً ليفربول، قال مدربه الإسباني بيب غوارديولا «سنحاول أن نكون أنفسنا. يمكننا تحقيق الفوز أو التعرض للخسارة، لكن يجب أن نكون أنفسنا».

ولطالما أمل سيتي بالاقتداء بمسار ريال مدريد القاري، خصوصاً أنه يملك القدرة الفنية لمقارعة الكبار، بيد أنه اكتفى بنجاح محلي في السنوات الأخيرة فقط.

من جهة أخرى يحل يوفنتوس بقيادة نجمه رونالدو ضيفاً على ليون الفرنسي.