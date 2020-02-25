صلاح يعادل رقم سواريز ويسطر اسمه في تاريخ ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

عادل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عدد أهداف لويس سواريز بقميص الريدز 69 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح أمس الإثنين في شباك ويست هام هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 68.

ووصل محمد صلاح بذلك إلى 69 هدفًا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، معادلًا بذلك عدد أهداف الأوروغواني لويس سواريز لاعب الريدز السابق.

وتمكن صلاح من تسجيل ذلك العدد من الأهداف في 98 مباراة فقط، مقارنة بـ 110 مباراة لسواريز.

وأصبح صلاح بذلك رابع أكثر لاعبي ليفربول تسجيلًا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويتصدر روبي فاولر قائمة هدافي ليفربول في تلك البطولة بـ 128 هدفًا، ويليه ستيفن جيرارد بـ 120 هدفًا، ثم مايكل أوين بـ 118 هدفًا.