آدم وناس.. هدف طال انتظاره

المصدر: دبي ـ مجتبى فاروق

عرفت الدقيقة 23 من مباراة نيس وضيفه ستاد بريست نجاح الجزائري آدم وناس في الوصول إلى شباك الضيوف، مفتتحاً أهداف المباراة، بل ومفتتحاً رصيده من الأهداف في الدوري الفرنسي الذي انتقل إليه في اللحظات الأخيرة من عمر الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نابولي الإيطالي بحثاً عن فرصة اللعب باستمرار، والتي وجدها في بداية مشواره مع فريق المدرب باتريك فييرا، إلا أن المستوى المتواضع الذي قدمه وناس في مبارياته الأولى، أجبر مدربه على وضعه على دكة البدلاء، بل وحتى إبعاده نهائياً عن تشكيلة المباريات، بعد أن فشل الهداف الجزائري في تسجيل أي هدف في الدوري الفرنسي، ليشارك فقط في 14 مباراة من اصل 26 لعبها نيس في الدوري حتى الآن.

وجاءت مباراة افتتاح الجولة 26 من الدوري الفرنسي لتمنح وناس فرصة جديدة بعد أن وضعه فييرا في القائمة الأساسية للمباراة، وبالفعل نجح هذه المرة في استغلال الفرصة، وتمكن من منح فريقه هدف التقدم، قبل أن يضيف زميله كاسبر دولييبرغ الهدف الثاني عند الدقيقة 33، إلا أن الأمور لم تمض كما أراد فييرا وفريقه بعد أن عرف استاد بريست طريقه إلى المباراة مرة أخرى بعد أن نجح صمويل غرندنداسير في تسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 45 من اللقاء، الذي كان من الممكن أن ينتهي على ذلك لولا خطأ فادح من البرازيلي دانتي قلب دفاع نيس الذي أهدى الضيوف هدف التعادل في الدقيقة 53 ليرتفع نيس برصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر بينما رفع استاد بريست رصيده إلى 34 نقطة في المركز 13 من ترتيب الدوري الفرنسي.

ورغم أن الهدف هو الأول لوناس في الدوري إلا أنه الثالث له مع الفريق هذا الموسم، كما يملك المهاجم الجزائري أيضاً 3 تمريرات حاسمة.