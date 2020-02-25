رياض محرز.. أرقام مدهشة

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

درس في «الفائدة المطلقة» قدمه الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي عندما حل القمر السماوي ضيفاً على ثعالب ليستر ضمن الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ»، حيث عرفت المباراة أرقاماً مدهشة جداً من الجزائري الذي خطف نجومية اللقاء الذي انتهى لصالح مان سيتي بهدف غابريال قبل 3 دقائق من نهايته.

وكشفت إحصاءات المباراة أن محرز استحق بالفعل أن يتوج بنجوميتها على الرغم من عدم تسجيله إلا أن من قدمه في اللقاء أثبت به أن «خدمة الفريق» أكثر فائدة من تسجيل الأهداف.

ولنبدأ مع الرقم الأول والأهم حيث نجح محرز في صناعة الهدف الذي سجله غابريال وأمن به نقاط المباراة الثلاث، وكانت تمريرة الهدف واحدة من 6 فرص صناعة النجم الجزائري لبقية لاعبي سيتي في المباراة، التي مرر فيها محرز بنجاح 41 تمريرة في جميع أنحاء الملعب، منها 4 فقط في النصف الخاص بمانشستر سيتي، و37 تمريرة في النصف الخاص بليستر، مما يعني بأنها تمريرات لبناء هجمة أو المساعدة في إكمال هجمة.

وبلغ مجموع تمريرات محرز خلال المباراة كلها 43 تمريرة أخفق في اثنتين منها فقط، ليصل إلى نسبة نجاح في التمرير بلغت 95 في المئة، في نسبة عالية جدا للاعب يفرض عليه الفريق المنافس رقابة مستمرة.

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وخلال المباراة نجح محرز في كسب 11 مواجهة مباشرة مع لاعبي ليستر بينما خسر 4 كرات فقط، وقام في الوقت نفسه بمساعدة دفاع فريقه عندما تصدى لهجمة من ليستر على حدود منطقة جزاء مان سيتي، وقام أيضا بتمرير 6 كرات عرضية، كما نجح في الشق الدفاعي أيضاً في استرداد الكرة من لاعبي ليستر في 8 مواجهات، بينما ارتكب مخالفة واحدة فقط، في الوقت الذي ارتكبت ضده 4 مخالفات.