جولة للنسيان

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

تسبب المغربي يوسف العربي وللمرة الأولى هذا الموسم في إحباط جماهير أوليمبياكوس اليوناني التي كانت تعول على هداف الدوري اليوناني بشدة خلال لقاء الفريق مع ضيفه آرسنال الإنجليزي ضمن ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، خاصة بعد المستوى المتميز الذي ظل يقدمه في الدوري، ومن قبله في بطولة الأندية الأوروبية أبطال الدوري عندما نجح في قيادة الفريق إلى المركز الثالث ضمن المجموعة الثانية، وهو يخطف هدف الفوز على سرفينا زفيزدا الصربي قبل لحظات من نهاية المباراة، مانحاً فريقه التأهل إلى الدوري الأوروبي، ورافعاً رصيده إلى 5 أهداف في البطولة الأقوى على مستوى الأندية الأوروبية.

إلا أن هذه الجماهير لم تجد «يوسف العربي» الذي عرفته خلال ما مضى من الموسم، حيث كان باهتاً جداً في أدائه بل ومنفعلاً حتى أنه تلقى بطاقة صفراء قبل منتصف الشوط الأول.

ولم ينجح العربي خلال طوال وقت المباراة في توجيه محاولة واحدة تجاه مرمى آرسنال بل أسوأ من ذلك لم يقم بأية محاولة طوال المباراة لا نحو المرمى ولا بعيداً عنه حيث خرج برصيد 0 من المحاولات، وهي حالة يعرفها للمرة الأولى.

وحصل العربي على تقييم 5.5 من أصل 10 نقاط، وهو الأدنى له منذ بداية هذا الموسم وكان هذا التقييم مستحقاً بعد أن فضل حتى في صناعة فرصة لبقية لاعبي الفريق يضاف ذلك إلى فشله في التصويب نحو المرمى.

تراجع

ومثلما كان العربي محبطاً لجماهير أوليمبياكوس فإن مواطنه حكيم زياش كان هو الآخر سبباً في إحباط جمهور أياكس بعد أن استمر مستواه في التراجع عقب اكتمال صفقة انتقاله إلى تشيلسي، حيث ظل صانع اللعب المغربي بعيداً جداً عن مستواه منذ بداية مفاوضات انتقاله، وحتى بعد اكتمال الصفقة التي سينتقل بموجبها إلى النادي اللندني بداية الموسم المقبل فإن زياش لم يستعد مستواه المعروف حيث حصل على تقييم 5.9 نقاط من أصل 10 خلال مباراة فريقه أمام خيتافي الإسباني في ذهاب دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في مباراة لم ينجح خلالها في صناعة أية تمريرة خطرة وبلغت نسبة نجاح تمريراته 67 في المئة فقط، وجاء 48.5 % من هذه التمريرات في النصف التابع لأياكس.