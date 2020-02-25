فينلو يحلّق بجناحي أسامة درفلو

المصدر: (دبي – البيان الرياضي)

منح الجزائري أسامة درفلو فريقه في فينلو الهولندي ثلاث نقاط غالية جداً بعد أن خطف هدف الفوز أمام مضيفه غرونينغين الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الهولندي الممتاز.

وتمكن اللاعب الجزائري الذي يشارك مع الفريق في المباراة السادسة فقط من تسجيل هدفه الثالث هذا الموسم، في معدل جيد حيث بلغ متوسط تسجيله 0.5 هدف في المباراة.

ونجح أسامة درفلو في حسم اللقاء الذي كان يسير نحو التعادل قبل 3 دقائق من نهايته ليقدم لفريقه فوزاً مهماً جداً حيث وصل به إلى النقطة 27 في المركز 14، متقدماً بفارق 5 نقاط عن المركز 18 الذي يلعب صاحبه في ملحق البقاء أو الهبوط، بينما ابتعد الفريق بشكل كبير عن خطر الهبوط المباشر بعد أن زاد الفارق بينه وبين أدو دين هاج صاحب المركز 19 أول مراكز الهبوط إلى 9 نقاط ليبدأ الفريق فعلياً في الاستعداد للموسم المقبل وهو مطمئن إلى تواجده ضمن كبار الكرة الهولندية.