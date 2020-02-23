كلوب يكشف جوانب مثيرة من مسيرته مع التدريب

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن إحدى القصص المثيرة التي حدث خلال مسيرته الاحترافية، وتحديداً قبل توليه تدريب بوروسيا دورتموند عام 2008.

وأوضح كلوب أن هناك 20 نادياً اتصلوا به على الهاتف بعد أن أعلن رحيله عن نادي ماينز الذي أشرف على تدريبه لمده 7 سنوات كاملة، وقرر في النهاية اختيار بوروسيا دورتموند الذي حقق معه نجاحات مميزة سواء في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

وقال يورغن كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبوريتفو “كان هناك العديد من الفرق تريدني عندما أنهيت تجربتي مع ماينز، لكنني لم أتحدث مع أي منها لأنه كنت سوف استمر مع ماينز لو تم تجديد عقدي، لكن في اليوم الأخير لم ينجح ذلك، كان هناك حفل في المدينة وكان الجميع سعداء”.

وتابع “في صباح اليوم التالي، استيقظت لأجد على هاتفي أن هناك 15 أو 20 مكالمة من أندية مختلفة، كان واحداً منها بوروسيا دورتموند، كنت دائماً مغرماً جداً بهذا النادي، بسبب الملعب والتقاليد الخاصة بهم، لكني لم أكن أعلم أنهم يريدون التعاقد معي، لذلك اتصلت بهم لأفهم ما يريدونه ونتحدث”.

وأضاف “لقد أرادوا أن يدفعوا لي أقل مما كان يدفعه لي ماينز، لقد فكروا بالأمر ورأوا أنه مدرب مغمور، لذلك سنقدم له عرضاً منخفضاً، لقد طمأنتهم بأن الأمر لا يتعلق بالمال، لأنني سأقبل العرض بجميع الأحوال، لكن أخبرتهم أنني في ماينز كنت أحصل على أموال أكثر، لم يصدقوني، لذلك اضطررت أن أظهر العقد لهم، ثم قاموا بزيادة العرض، والجميع أصبح سعيداً”.