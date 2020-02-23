ميسي يقترب من تحطيم رقم قياسي لبيليه استمر 50سنة

المصدر: البيان الإلكرتوني

أصبح أسطورة كرة القدم البرازيلية إديسون أرانتيس دو ناسيمينتو الشهير بـ «بيليه» على معرفة باقتراب تحطيم رقمه القياسي الذي احتفظ به لسنوات، وذلك بعدما تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تسجيل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مباراة برشلونة أمام فريق إيبار على ملعب كامب نو في منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبالفعل يوجد ميسي حالياً على بعد 17 هدفاً فقط من الوصول إلى الرقم القياسي لبيليه بتسجيله 643 هدفا في كل مبارياته الرسمية خلال مسيرته مع نادي سانتوس البرازيلي، وهو الرقم القياسي الذي ظل يحتفظ به لخمسة عقود من الزمن، ولكنه الآن أصبح على وشك الانهيار بسبب «البرغوث» الأرجنتيني الذي ولد في مدينة روساريو منذ 32 عاما.

ويمتلك ميسي من الأهداف حتى الآن 626 هدفا مع برشلونة خلال 715 مباراة شارك خلالها حتى الآن، أي بمعدل 0.87 هدف في المباراة الواحدة، مقسمين كالتالي: 436 هدفا في الليغا، 114 هدفا في الشامبيونزليج، 53 هدفا في كأس ملك إسبانيا، 14 هدفا في كأس السوبر الإسباني، 5 أهداف في كأس العالم للأندية و3 أهداف في كأس السوبر الأوروبي.

وتمكن ميسي أمس السبت من تسجيل «السوبر هاتريك» السادس له مع برشلونة، وهو الثاني أمام فريق إيبار، بينما يمتلك 41 «هاتريك»، وسجل خماسية أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال موسم 2011-2012 (7-1).

وتعتبر الفرق التي سجل في شباكها ميسي 4 أهداف «سوبر هاتريك»، كالتالي: آرسنال الإنجليزي (4-0) في الشامبيونزليج موسم 2009-2010، فالنسيا (5-1) في الليغا موسم 2011-2012، إسبانيول (4-0) في الليغا موسم 2011-2012، أوساسونا (5-1) في الليغا موسم 2012-2013، إيبار (6-1) في الليغا موسم 2017-2018 ومرة أخرى بالأمس أمام إيبار (5-0) في الليغا الموسم الجاري 2019-2020.