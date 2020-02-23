كورونا يهدد مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

المصدر: البيان الإلكتروني

خلال الساعات الماضية ضرب فيروس كورونا"كوفيد-19" الدوري الإيطالي، وتسبب في هدم استقرار المسابقة المحلية، وستكون توابعه كبيرة على مدار الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتي أعلن أنه تم إيقاف جميع الأنشطة والأحداث الرياضية فى إقليمى فينيتو ولومبارديا، الذي يضم مدينة «ميلانو» التى ينتمي إليها ناديا ميلان والإنتر، بسبب تفشى الفيروس فى البلاد.

وذكرت صحيفة اس الاسبانية انه و في حال تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في إيطاليا، ستكون هناك احتمالية تعليق مسابقة الدوري، أسوة بما حدث في الصين التي علقت المباريات.

كما أن يوفنتوس سيخوض مبارياته في البطولة الأوروبية خارج أرضه، وبناءً على هذا قد يتخذ رونالدو قرارات هامة بشأن مستقبله في إيطاليا الفترة المقبلة.

وفي حال عدم السيطرة على فيروس كورونا، سيضطر رونالدو إلى اصطحاب عائلته إلى البرتغال، حفاظًا عليهم خشية إصابتهم بهذا المرض.