رونالدو يسجل في مباراته الألف ويبقي يوفنتوس متصدراً للكالتشيو

المصدر: أ ف ب

هزّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشباك في مباراته الألف ضمن مسيرته الزاخرة، وقاد يوفنتوس حامل اللقب إلى الحفاظ على صدارته بفوزه على مضيفه سبال 2-1، السبت في المرحلة 25 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

خاض الـ"دون" 33 مباراة مع سبورتينغ، قبل رحلة لعب فيها 292 مع مانشستر يونايتد الانجليزي، 438 مع ريال مدريد الاسباني، 74 مع يوفنتوس و164 مع منتخب بلاده، سجل فيها 725 هدفا.

كما عادل أفضل لاعب في العالم خمس مرات رقم الأرجنتيني غابريال باتيستوتا (1995) وفابيو كوالياريلا (2019)، بالتسجيل للمباراة الحادية عشرة تواليا في الدوري.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 60 نقطة، بفارق أربع نقاط عن لاتسيو، الذي قفز إلى الوصافة الاسبوع الماضي مكان إنتر بعد فوزه عليه 2-1، وهو يلعب على أرض جنوى الثامن عشر الاحد، فيما يستقبل انتر الثالث سمبدوريا المهدد بالهبوط.

ويقاتل يوفنتوس على ثلاث جبهات، الدوري الذي يهيمن على لقبه في آخر 8 مواسم ويلتقي فيه ضيفه انتر الاسبوع المقبل في مباراة قمة، دوري أبطال أوروبا حيث يخوض الأربعاء مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي أمام مضيفه ليون الفرنسي، والكأس المحلية حيث يستقبل ميلان في إياب نصف نهائي الكأس (1-1 ذهابا).

وبعد بداية جيدة لسبال حاول فيها الضغط على دفاع يوفنتوس، استعاد رجال "السيدة العجوز" المبادرة.

وأنقذ القائم الايسر سبال من هدف التقدم ليوفنتوس بعد تسديدة رائعة للارجنتيني باولو ديبالا (ق37).

وكسر الضيوف التعادل بعد تمريرة جميلة في العمق من الويلزي ارون رامسي للكولومبي خوان كواردادو المخترق على الجهة اليمنى، فعكسها عرضية مقشرة إلى رونالدو تابعها بيمناه من مسافة قريبة (ق39).

مطلع الثاني، كاد رونالدو يسجل الثاني، لكن كرته مرت قريبة من قائم الحارس الالباني اتريت بيريشا (ق48).

وضمن يوفنتوس فوزه منطقيا بعد عمل جيد من ديبالا وتمريرة في العمق ترجمها رامسي بكرة ساقطة جميلة هدفا ثانيا (ق60).

لكن سبال حصل على ركلة جزاء بعد خطأ من دانييلي روغاني على سيموني ميسيرولي، ترجمها اندريا بيتانيا مقلصا الفارق (ق69).

كاد يوفنتوس يستعيد فارق الهدفين من ركلة حرة صاروخية لرونالدو انفجرت في العارضة (ق85)، ليحقق يوفنتوس فوزه الثاني تواليا.

وأنقذ بولونيا العاشر نقطة أمام ضيفه أودينيزي الخامس عشر عندما عادله في الوقت القاتل عبر الارجنتيني المخضرم رودريغو بالاسيو (ق90+2)، بعد افتتاح ستيفانو اوكاكا لتسجيل (ق33).