برشلونة في فوهة بركان وبارتوميو يهرع للإخماد

المصدر: البيان الإلكتروني

يمر نادي برشلونة الإسباني بأزمة كبيرة في الوقت الحالي، فبعيدًا عن سوء نتائجه على المستوى الرياضي، فقد تورط مؤخرًا في أزمة أشبه بالأخلاقية.

وحسبما أفادت "آس"، فإن برشلونة متورط في التعاقد مع شركة تسير في اتجاهين مختلفين، هما: تحسين صورة إدارة النادي الحالية برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وتشويه صورة عددٍ من رموز النادي والمرشحين الرئاسيين السابقين كأجوستي بينيديتو وفيكتور فونت، وكذلك لاعبين سابقين منهم تشافي هيرنانديز وكارليس بويول، وحاليين مثل مدافع الفريق غيرارد بيكيه.

وبمجرد انتشار هذه الأنباء رد عدد من المتضررين بضرورة خروج إدارة بارتوميو وتقديم تفسيرات وتبريرات لتلك الأنباء.

وكان بينيديتو، الذي خاض غمار الترشح لمنصب رئيس النادي في مناسبات سابقة، أول من اتخذ رد فعل عما نُشر اليوم، مشيرًا إلى أن نادي برشلونة عليه أن يُجيب عما ارتبط به مؤخرًا في المحاكم.

وأما بالنسبة فيكتور فونت، الذي أعلن عن ترشحه لهذا المنصب للمرة الأولى، فأكد في بيان رسمي أنه يجب على بارتوميو ومجلسه الإداري الخروج بشكلٍ عاجل وتقديم تفسيرات في حالة تأكيد هذه الأنباء المنتشرة.

ويرى فونت أن النادي أنفق أموالًا طائلة للهجوم على شركائه ولاعبيه، مما يضر بصورة النادي ويلحق بشركائه العار.

ووفقًا للأنباء الصادرة عن الصحيفة، فإن هذه الشركة تخصصت في إنشاء حسابات على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لتمجيد إدارة بارتوميو والعمل الذي تقدمه، وكذلك في الوقت نفسه انتقاد عددٍ من لاعبي ورموز النادي للتعزيز من مكانة الإدارة الحالية.

في غضون ذلك، عقد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أمس الثلاثاء اجتماعا مع القادة الأربعة لفريق كرة القدم لتهدئة الأجواء بعد ادعاءات حول وجود أزمة حقيقية في النادي الكاتالوني.

وبحسب صحيفة "داريو" فإن رئيس برشلونة اجتمع مع جيرارد بيكيه وليونيل ميسي وسيرخيو بوسكيتس وسيرخي روبرتو.

ووفقا للصحيفة ذاتها، فإن بارتوميو أوضح للاعبين طبيعة العلاقة التي تربط النادي بالشركة محل الذكر.

وأصدر برشلونة بيانا أول أمس الاثنين نفى فيه تماما التكهنات التي أثيرت حول التعاقد مع شركة من خبراء شبكات التواصل الاجتماعي لتشويه صورة رموز النادي.

وذكر برشلونة في بيانه "في أعقاب المعلومات التي نشرت أمس حول تعيين شركة متخصصة في خلق آراء عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتقليل من صورة أطراف ثالثة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنادي، نادي برشلونة ينفي بشدة أية علاقة أو تعاقد مع خدمات مرتبطة بحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي لها صلة بنشر رسائل سلبية أو مزرية فيما يتعلق بأي شخص أو كيان أو منظمة تربطها علاقة بالنادي".

واعترف برشلونة بحدوث تواصل مع شركة "اي ثري فينتورز" لمراقبة تغطية وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالنادي.

لكن النادي الكاتالوني أوضح أن الشركة "ليس لها علاقة بتلك الحسابات، وإذا ثبت وجود أي نوع من العلاقة فإن النادي على الفور سينهي علاقاته التعاقدية".

وأوضح برشلونة "النادي يطالب بالتصحيح الفوري للمعلومات المنشورة، ويحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد هؤلاء الذين يواصلون إشراك النادي في هذا النوع من الممارسات المُخزية".

كما أصدرت "اي ثري فينتورز" بيانا أكدت من خلاله أنها ليست مسؤولة عن القنوات المتعددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تقف خلف التغطية السلبية لبعض الأسماء الكبيرة بالنادي".