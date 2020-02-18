هل سينال "الريدز" بطولة الدوري الانجليزي الممتاز هذا العام؟

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد فوز ليفربول على غريمه نوريتش سيتي، السبت الماضي، بهدف نظيف دون رد، أصبح أمام فريق الريدز 15 نقطة فقط، تفصله عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لـ بي بي سي فالمدرب الألماني، يورغن كلوب، يتربع منذ فترة على عرش جدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 25 نقطة بينه وبين أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، الذي يخوض لقاء مع وست هام يونايتد، يوم الأربعاء المقبل 19 فبراير.

وينتظر ليفربول تتويجه بلقب الدوري هذا الموسم، لأول مرة منذ 30 عاما، بعد أن عانى الإخفاق أحيانا، والاقتراب من اللقب دون الفوز به، أحيانا أخرى.

وعندما كان مشجعو الريدز يعتقدون أن هذا الموسم لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك لفريقهم، باتت احتمالية فوز الفريق باللقب في ضيافة ديربي المرسيسايد عندما يحل ضيفا على إيفرتون، أمرا أقرب إلى الحقيقة.

وهنا، نقدم لكم، بالأرقام، شرحا تفصيليا نأمل أن يساعدكم في فهم متى وأين يمكن لليفربول أن يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى.

هل يمكن لليفربول أن يتوج باللقب في فبراير؟

الإجابة ببساطة هي "لا".

فحتى لو فاز ليفربول في جميع مبارياته التي يخوضها هذا الشهر، لن يلعب مانشستر سيتي، الذي يليه في الترتيب، سوى مباراتين. ما سيبقي عليه، بالحسابات المنطقية، في مضمار السباق نحو اللقب حتى بداية الشهر المقبل مارس.

ما أقرب وقت إذن يمكن فيه حسم تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي؟

نظريا، يمكن ل ليفربول أن يتوَّج باللقب بعد خوض مباراته ضد بورنموث، في السابع من مارس، ما يتطلب منه أن يفوز في جميع مبارياته خلال تلك الفترة، وذلك مع استمرار مانشستر سيتي، وليستر سيتي، صاحب المركز الثالث في الصعود.

والأمر الوحيد الذي يضمن لـ ليفربول التتويج باللقب هو أن يفوز في خمس مباريات فقط من 12 مباراة، بقي عليه أن يخوضها، وذلك بغض النظر عما سيحققه منافسوه الآخرون في الدوري.

والمباراة الخامسة سيستضيف فيها ليفربول فريق كريستال بالاس على ملعب "آنفيلد"، في الحادي والعشرين من مارس، رغم أن توقيت تلك المباراة قد يكون بحاجة إلى تعديل إذا وصل الريدز إلى الدور ربع النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وما الذي يحتاجه ليفربول ليتوج باللقب من مباراتيه خارج ملعبه أمام إيفرتون ومانشستر سيتي؟

ببساطة، سيحتاج الريدز لأن يحافظ على سجله خاليا من الخسارة، في الوقت الذي يخسر فيه السيتيزنز بعض النقاط.

وإذا خسر مانشستر سيتي واحدة من مبارياته الثلاث القادمة في البطولة، من الآن وحتى 14 من مارس ، فسيؤمِّن ليفربول إحرازه للقب الدوري الممتاز، إذا ما فاز في ديربي الميرسيسايد على ملعب إيفرتون، في 16 من مارس.

ما هو الفريق الذي حسم لقب الدوري قبل نهايته بأكبر عدد من المباريات؟

كان مانشستر يونايتد الفريق الذي حسم لقب الدوري قبل نهايته بأطول فترة، بعد أن ضمن الفوز باللقب تحت قيادة مدربه الأسكتلندي، السير أليكس فيرغوسن، في موسم 2000-2001، في 14 أبريل.

أما أول فريق أحرز لقب الدوري قبل نهايته بأكبر عدد من المباريات المتبقية، فكان مانشستر يونايتد في موسم 2000-2001 عندما حسم اللقب قبل نهاية الدوري بخمس جولات، وهو نفس الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي، في موسم 2017-2018.

ما أكبر فارق للنقاط بين المتصدر والفريق الذي يليه بعد 25 مباراة؟

حقق ليفربول أرقاما قياسية عدة هذا الموسم، لكن تقدمه بـ 25 نقطة بعد خوض 26 مباراة يعد أكبر إنجاز في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.